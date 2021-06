Positano, l’invito di Viviana Fusco ai giovanissimi: “Vacciniamoci, insieme ce la possiamo fare”

Positano, iniziano i vaccini anche per i giovanissimi in vista dell’esame di maturità. Abbiamo sentito Viviana Fusco la quale ha rivolto un invito ai suoi coetanei: «Vacciniamoci tutti perché è importante uscire da questa situazione, insieme ce la possiamo fare. Il polo vaccinale di Positano funziona benissimo e siamo felici per la ripartenza».

La campagna vaccinale a Positano prosegue quindi con celerità e nella giornata di oggi, oltre ai maturandi, anche i lavoratori del comparto turistico possono ricevere il vaccino. Rinnoviamo l’appello, rivolto a tutti, di vaccinarsi perché al momento è l’unica arma a disposizione per combattere il Covid e poter ritornare alla tanto sospirata normalità.

Positano mira a diventare, come tutte le mete turistiche, Covid-free per offrire ai turisti un ambiente sicuro. Ma per poter raggiungere il fine è necessario che tutti facciano la propria parte e aderiscano alla campagna vaccinale.