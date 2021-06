Positano, la storia della chiesa madre intitolata a Santa Maria Assunta

Il quotidiano “La Città” dedica un interessante articolo alla chiesa madre intitola alla Madonna Assunta: « A ridosso della spiaggia grande o delle sirene si eleva la chiesa madre di Positano intitolata a Santa Maria Assunta. Secondo le notizie raccolte dal professor Romolo Ercolino nel suo volume “Positano Sacra”, la prima chiesa, edificata dai monaci basiliani tra l’VIII e il IX secolo sulle rovine dell’antica villa romana, doveva trovarsi a monte di quella attuale, intitolata a San Vito Martire. Con l’arrivo dell’icona bizantina della Madonna (XII-XIII secolo), fu edificata una nuova chiesa retta dai monaci benedettini guidati da un Abate commendatario. Verso la fine del XVIII secolo la chiesa, spogliata degli arredi e del residuo patrimonio artistico, venne nuovamente riedificata divenendo sede parrocchiale nel 1796. Da allora è retta da sacerdoti diocesani. La chiesa è composta da tre navate con tre ingressi. Sulla chiave dell’arco trionfale è posto uno scudo in legno dorato con in campo l’antico stemma di Positano. All’incrocio tra la navata principale e il transetto, su quattro pilastri collegati da quattro archi a tutto sesto, con i relativi pennacchi di raccordo, col sovrastante tamburo finestrato, si eleva la cupola con lanterna, la più imponente di tutta la Divina Costiera è il vero simbolo di Positano. L’estradosso della cupola è rivestito da ambrogette colorate in giallo limone, verde, blu e bianco, a formare un decoro geometrico a losanghe. I portali dei finestroni e l’elemento di coronamento del tamburo sono in tufo pipernoide, com’erano i precedenti portali d’ingresso. L’altare maggiore in commesso marmoreo, donato nel 1787 dai padroni marittimi Nicola e Francesco Romano e loro compadroni, è concluso lateralmente da due angeli che sostengono una cornucopia porta cero. Il paliotto, ritenuto opera dei fratelli Trilocco, richiama l’attenzione per la sua bellezza e la sua eleganza. Al di sopra dell’altare, si eleva il tempietto che custodisce l’icona bizantina della Madonna nera col figlio benedicente, ascritta al XII-XIII secolo. Il tempietto che custodisce l’icona è composto da quattro colonne di granito rosa sormontate da un timpano al di sopra del quale due angeli sorreggono una corona dorata. L’opera fu realizzata a Napoli nel 1781 e donata da Felice Muntuori e dai suoi marinari. Lungo le pareti laterali dell’abside si ammira il coro ligneo, in noce a due registri, il superiore peri canonici, e l’inferiore per gli ebdomadari. Tra le opera di maggiore pregio è la statua di Cristo alla colonna, del maestro napoletano Michele Trilocco, commissionata nel 1798 da Aloisio e Vito Fiorentino. Le navate laterali ospitano otto cappelle con relativi altari in commesso marmoreo, mentre a destra e a sinistra dell’abside si aprono due cappelle, in una delle quali è custodita la settecentesca statua lignea di scuola napoletana della Madonna di Positano. Nella stessa cappella è custodito il busto in argento e rame dorato raffigurante San Vito, opera di scuola napoletana del XVI secolo».