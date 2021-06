Positano, la fashion blogger Veronica Ferraro al Sirenuse per un servizio fotografico

La bellissima modella Veronica Ferraro, una delle fashion blogger più seguite insieme a Chiara Ferragni e Chiara Biasi, si trova a Positano presso l’Hotel Sirenuse per realizzare un servizio fotografico nella scenografia naturale della città verticale. E le sue foto sui social fanno impazzire i follower.

Il panorama di Positano ha incantato la bella Veronica ed ha fatto da cornice perfetta al suo fascino.

Veronica Ferraro è nata il 6 ottobre 1987 a Milano. Oggi è una delle fashion blogger più seguite insieme a Chiara Ferragni e Chiara Biasi. Oggi è sposata con Giorgio Merlino, noto personal trainer e – solitamente – i due vivono per qualche mese all’anno a Los Angeles. Dal 2013 hanno anche adottato una cagnolina di nome Amelia e di razza Cavalier King Charles. Veronica ha un blog (The Fashion Fruit) e lì dispensa consigli su come trattare al meglio i propri amici a 4 zampe, seppure lei stessa non abbia molta esperienza poiché Amelia è il suo primo cane.

Amica intima di Chiara Ferragni, sin dai tempi dell’università. Le due ragazze, infatti, pubblicano spesso foto insieme e da molti anni sono l’una la spalla dell’altra.