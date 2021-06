Positano: in corso le operazioni di ripristino del palo della Telecom a Montepertuso. Questa mattina di martedì 22 giugno 2021, a Positano sono in corso le operazioni di ripristino del palo della Telecom situato a Montepertuso. Quest’ultimo, infatti, soltanto pochi giorni fa si è piegato su se stesso in maniera spontanea.

Con l’ausilio di un cavo, hanno provveduto a raddrizzare il palo.