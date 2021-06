Positano, il sindaco Giuseppe Guida illustra il programma “Vicoli in Arte”

Positano. Il sindaco Giuseppe Guida descrive il programma “Vicoli in Arte”: «Cento giorni di arte in cui vogliamo valorizzare il nostro paese andando per le strade, per i vicoli, portare l’arte e la cultura nei posti più suggestivi valorizzando tutto il nostro territorio. La direzione artistica è di Giulia Talamo che ha curato l’evento nei minimi particolari.

Il Covid non ha mai fermato l’amministrazione, abbiamo continuato a lavorare predisponendo un programma pieno di eventi che ci regaleranno un’estate incredibile all’insegna dell’arte, della musica e della cultura».