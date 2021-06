Positano, i Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie: il programma

Positano, i Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie alla Chiesa Nuova: il programma. La Parrocchia di Santa Maria Assunta di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha reso noto il programma per i Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

Da venerdì 25 giugno a sabato 3 luglio, alle ore 18.00 si tengono il Santo Rosario, la Novena e la Santa Messa.

Domenica 27 giugno alle ore 8.00 il Santo Rosario, la Novena e la Santa Messa.

Infine, domenica 4 luglio, alle ore 8.30 si terrà la Celebrazione Eucaristica, mentre alle ore 20.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica.