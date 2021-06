Positano: finalmente riaperto il Beach Resort di Villa TreVille. Finalmente, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, l’estate è ripartita a pieno ritmo, tornando ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo.

Grande successo anche per il Beach Resort di Villa TreVille, finalmente riaperto: un rilancio in grande stile nella location più bella del mondo, nella Costa d’Amalfi, di fronte all’Isola de Li Galli. In quest’angolo di paradiso, insieme alla spiaggia c’è un ristorante che si fonde con il paesaggio.