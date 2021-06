Positano fantastico passaparola sui vaccini, disponibilità dosi esaurite in pochi minuti. Un lavoro straordinario quello dell’hub vaccinale della perla della Costiera amalfitana, appena ci sono delle dosi disponibili basta un passaparola con whatsapp , al quale abbiamo contribuito anche noi , o sulla pagina facebook del Comune e in pochi minuti i cittadini si organizzano in maniera ordinata e composta e lo staff del centro vaccinale con grande professionalità continua a lavorare.. anche di domenica..