Positano, elicottero per i lavori sulla S.S. 163 . File di chilometri e danni al turismo, l’ANAS sospenda i lavori. Non bastava l’Ausino che ha programmato lavori per la via di Montepertuso sciaguratamente in coincidenza con l’inizio della stagione turistica, che addirittura secondo la polizia municipale di Positano erano abusivi, quindi con irregolarità da farli ritenere tali, danneggiando l’economia di Montepertuso, già in ginocchio per la mancanza di posti auto . Sulla S.S. 163 oggi in transito anche turisti su NCC e Taxi che finalmente stanno lavorando da e per Sorrento e Amalfi, dalla provincia di Napoli e Salerno, e cosa succede? Non solo c’è il semaforo che fa perdere vari minuti, ci si mette anche l’elicottero fermando fin quasi a mezzora tutto il traffico sotto il solleone e 40 gradi all’ombra, ma è normale?