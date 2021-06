Positano Elicottero a Montepertuso, uomo ferito a una mano. Sul Sentiero degli Dei un ferito lieve. Due episodi di cronaca a inizio settimana nella perla della Costiera amalfitana, un uomo ferito a una mano è stato trasportato d’urgenza in Eliambulanza al Ruggi a Salerno, mentre di minor gravità un ferito lieve sul Sentiero degli Dei da Agerola per cui non è stato necessario l’intervento del 118. Preoccupazione per l’uomo ferito per il quale si dovrebbe intervenire d’urgenza, è stato visto con una borsa di ghiaccio, si pensa al taglio di due dita , per cui si prevede una immediata operazione chirurgica.

Sono tante le segnalazioni di infortuni con la fine del lockdown per il Covid, anche ieri sulla strada di Tordigliano un incidente con una moto, una curva dove si può vedere la scia oleosa lasciata dal motociclista, ma sono stati sicuramente inferiori al solito in quanto i carabinieri della Compagnia di Amali sono stati di presidio sulla S.S. 163 . Da sottolineare l’importanza dell’elicottero da Positano l’ospedale più vicino è Sorrento, ma ci vuole sempre mezzora, però per appartenenza all’Asl di Salerno si viene in genere trasferiti a Castiglione di Ravello dove si viene stabilizzati e poi portati a Maiori da dove si raggiunge ospedale con l’elicottero per i casi gravi . In molti casi , quindi, si perde anche una o due ore, per cui l’elicottero è fondamentale per salvare la vita o ridurre i danni.