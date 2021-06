Positano, due ragazze salvate sul Sentiero degli Dei. Avevano perso l’orientamento

Positano, costiera amalfitana. Nella giornata di oggi due ragazze si sono avventurate sul magnifico Sentiero degli Dei per un’escursione alla scoperta degli splendidi paesaggi che è possibile ammirare da questo luogo meraviglioso. Purtroppo non si tratta di un sentiero alla portata di tutti e sono sempre molti coloro che, durante il percorso, perdono l’orientamento ed hanno difficoltà a raggiungere l’uscita. Ed è proprio quello che è accaduto alle due giovani escursioniste che all’improvviso si sono allontanate inconsapevolmente dal sentiero principale non riuscendo più a ritrovare la strada corretta. Per fortuna Federico Mandara, esperto del sentiero, le ha intraviste da lontano ed è riuscito, dopo diverse ore, a raggiungerle nel bosco in cui si erano avventurare e ad accompagnarle in sicurezza fino alla fine del sentiero.

Ricordiamo che il Sentiero degli Dei va percorso in modo consapevole e non improvvisato, con la giusta preparazione e l’equipaggiamento adeguato, cercando sempre di seguire i segnali posti sul percorso principale ed evitando di allontanarsi dalla strada segnata.