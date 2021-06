Positano, dissequestrato cantiere Ausino all’Acquolella.

Nella giornata di oggi si è provveduto al dissequestro del pozzo dell’acqua in zona Acquolella nella città verticale, per la messa in sicurezza dell’area.

Proprio stamattina si è verificato lo spegnimento di uno dei due impianti semaforici che sono stati messi per coordinare il traffico, dato che, ricordiamo il cantiere occupa una corsia della strada che collegano le frazioni di Nocelle e Montepertuso a Positano.

Ricordiamo che lo scorso 21 giugno la polizia municipale aveva provveduto al sequestro del cantiere per lavori edili abusivi , privi di titolo urbanistico / paesaggistico.