Positano, concessioni demaniali . Ricorso al TAR di due compagnie di navigazione

Positano, Costiera amalfitana . Contestazioni sulle concessioni demaniali marittime e sulla spiaggia nella perla della Costiera amalfitana, riflettori puntati in particolare sull’affidamento delle boe e biglietterie come rivela l’albo pretorio pubblico e ufficiale . La giunta comunale di Positano, con delibera di Giunta numero n. 91 del 28 maggio 2021, ha statuito ” di proporre opposizione innanzi al TAR Campania sez. di Salerno avverso i ricorsi promossi rispettivamente in data 25.05.2021 prot. n. 6900 e prot. n. 6901, dalla soc. Grassi Junior ( difesta dagli avvocato Paolo Esposito e Antonio Messina ) ma anche di proporre opposizione innanzi al TAR Campania sez. di Salerno avverso i ricorsi promossi in data 25.05.2021 prot. n. 6932 ed il 26.05.2021 prot. n. 6963 dalla soc. Positano Jet s.r.l., in persona dell’amministratore unico sig.ra Lucia Lucibello, rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Santucci

Proprio di recente , sempre riguardo il demanio marittimo, il Comune ha affidato delle boe con la determina n. 119 del 28.05.2021.

A prendere le difese del Comune di Positano sarà l’avv. Geremia Biancardi.

Cliccate qui per l’atto integrale del Comune di Positano