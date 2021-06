Positano, ciclomotori cadono in Via Corvo “Colpa dell’asfalto sciolto dal calore” . Ondate di calore anche in Costiera amalfitana l`asfalto dei marciapiedi si scalda fino a 70 gradi, diventa pongo, cede, si fora. E arrivano le segnalazioni dei cittadini alla redazione di Positanonews . “Si è sciolto l’asfalto ed i cavalletti sono sprofondati facendo sbilanciare i ciclomotori, qualcuno ha subito anche dei danni.. il troppo calore ha fatto il buco.

Il problema dell`asfalto cedevole . Il bitume, per sua natura, con il caldo si scioglie. In compenso presenta ottime doti elastiche e in inverno non si crepa. Secondo l`ingegner Gabriele Camomilla, per 35 anni direttore tecnico di Società Autostrade e massimo esperto di asfalto in Italia, “con il caro-petrolio il prezzo del bitume in pochi anni è quintuplicato e il mercato ne è stato stravolto. Oggi noi non importiamo più bitume dal Venezuela: in compenso arriva dai noi quello russo che è più plastico, più molle. Questa può essere una spiegazione“. Se poi, a causa dell`asfalto molle, o messo male o di pessima qualità, il cittadino avesse un incidente, potrebbe chiedere il risarcimento.