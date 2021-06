Positano, caos e caldo tamponamento e file alla Sponda. Alle 13 circa un tamponamento fra due autovetture al bivio della “Sponda”, l’intersezione fra la strada rotabile interna di Via Cristoforo Colombo e il tratto di Via Guglielmo Marconi della S.S. 163 che porta da Amalfi a Sorrento.

Un week end di normalità post Covid questo per la perla della Costiera amalfitana , folla di gente ovunque, spiagge e ristoranti pieni, per fortuna, ma anche le solite problematiche fra cui il traffico e gli incidenti.

Nulla di grave comunque alla Sponda , è intervenuta l’ambulanza del 118 per Castiglione di Ravello, ma si è trattato di un normale sinistro stradale.

Fate attenzione per il calore , l’attenzione si abbassa . La Sponda è comunque uno snodo cruciale dove si accalcano turisti per gli autobus della SITA che giocoforza non possono prendere sempre tutti .