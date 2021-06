Anteprima . Positano , blitz della polizia municipale : sequestrato il cantiere dell’Ausino . Positanonews aveva scritto di stranezze per le quali aspettavamo un chiarimento sul cantiere dell’Ausino sulla strada per il borgo di Montepertuso in Costiera amalfitana, e qualcosa di strano c’è se è intervenuta la polizia municipale della Cittadina della Costiera amalfitana alla guida del comandante Sergio Ponticorvo, che è anche responsabile dell’ufficio tecnico della Città Romantica, e quindi buon conoscitore delle normative.

Davvero strano iniziare dei lavori in piena stagione estiva creando enormi disagi per il turismo, proprio dopo messi di lockdown per la pandemia da Coronavirus Covid – 19, il cartello dove non c’era indicato inizio e fine dei lavori, giorni in cui si lavorava e giorni no. Cosa costava alla società fare i lavori a fine estate con tutti i crismi?

Intanto aspettiamo un comunicato dalla società a direttore@positanonews.it

A dopo aggiornamenti