Positano, Associazione Macchia Mediterranea: continua il tesseramento 2021

Positano. L’associazione ambientalista “Macchia Mediterranea” comunica che, dopo una prima raccolta di adesioni al gazebo giù alla spiaggia domenica scorsa, continua il tesseramento 2021 di chiunque voglia farne parte presso la

“Sartoria Fiorentino” alla Via C. Colombo 29 – Positano.

Tel. 089 875290.- 3393107807

Ad ogni tesserato verrà proposta per soli € 5,00 una praticissima e simpatica borraccia in acciaio firmata Macchia Mediterranea.

Invitate i vostri amici e conoscenti ad associarsi per condividere e partecipare insieme a noi a tutte le proposte e iniziative dell’associazione.

Vi aspettiamo numerosi !!!