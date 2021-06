Positano, ancora un incidente stradale sulla S.S. 163. Coinvolte due moto di grossa cilindrata

Positano, costiera amalfitana. Nel pomeriggio di oggi si è purtroppo registrato l’ennesimo incidente stradale sulla S.S. 163 Amalfitana che troppo spesso diventa teatro di sinistri con feriti ed anche morti. A scontrarsi sulla “strada maledetta” due moto di grossa cilindrata. Al momento non siamo a conoscenza delle condizioni dei centauri ma cogliamo la tragica occasione per ricordare ancora a tutti di percorrere la S.S. 163 in condizioni di sicurezza, evitando di superare i limiti di velocità e non trasformando la strada in un circuito per moto che troppo spesso tendono a percorrerla a velocità sostenuta rappresentando un pericolo per se stessi e per gli altri.