Positano: Anche la professoressa Giunto di Amalfi va in pensione

Positano, Costiera amalfitana . A malincuore anche la professoressa Carmela Giunto dopo trent’anni di insegnamento trarrà beneficio di una meritata pensione.

La professoressa Giunto che per anni ed anni ha visto crescere tantissimi ragazzi di Positano sostenendoli con tanta pazienza ed aiutandoli al meglio nell’apprendimento della lingua inglese mettendoci calma e dedizione e sempre pronta a supportare tutti i suoi studenti .

E’ da anni il perno dell’Istituto Comprensivo Luca Antonio Porzio di Positano e Praiano di cui ha fatto la vicepreside.

Sui social scrive : ” In questi giorni ho ricevuto messaggi di affetto e ringraziamenti da parte di alunni e genitori , messaggi anche privati … GRAZIE … ma sono io che ringrazio voi … siete persone meravigliose con figli meravigliosi e vivete nel posto più bello del mondo … dove insegnare significa mettere in atto la creatività che viene da i colori i sapori i monti ed il mare … trent’ anni sono tanti ma i chilometri con la macchina macinati sono stati una terapia di ottimismo per me soprattutto nei momenti più difficili della mia vita … e trovare a Liparlati gli alunni e i genitori a salutarmi agitando le mani è l’ immagine più cara che mi porterò negli occhi e nel cuore … Grazie … saluto la famiglia di Positano. ”

Cara Professoressa Giunto siamo noi ragazzi di Positano a dirle GRAZIE per esserci stata vicino ed ad averci aiutato nell’apprendimento della lingua inglese ad oggi molto importante e fondamentale.