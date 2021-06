Positano / Amalfi , 14 pattuglie dei carabinieri per controlli alle moto. Denunciato un centauro che non si è fermato all’Alt

Operazione Costiera amalfitana sicura degli uomini dell’Arma , sulle moto che impazzano sulla S.S. 163 Amalfitana, ma non solo. Interventi che possono aver salvato la vita agli stessi motociclisti che magari dietro la curva avrebbero potuto trovare un ennesimo scontro e incidente, a volte anche mortale, invece delle sanzioni. Ci sono motociclisti e motociclisti, massimo rispetto a quelli seri, ma qualcuno scambia la nostra Statale per un circuito che chiamiamo noi di Positanonews “della morte” e non a caso.

Foto 2 di 2



Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, visto il notevole afflusso di turisti di questi primi giorni di giugno, hanno messo in atto un robusto servizio coordinato di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni di Positano e Praiano. Ben 14 pattuglie sono state impiegate sui due territori nel corso del weekend, con compiti di prevenzione dei reati e repressione degli stessi, specialmente quelli riguardanti il codice della strada, in un territorio che da sempre vede riversarsi in Costiera centinaia di motociclisti: in quest’ottica, già dal mese di maggio, i militari dell’Aliquota Radiomobile, congiuntamente con le stazioni competenti per territorio, impiegano per verificare il rispetto dei limiti di velocità imposti dalle norme un telemetro laser di ultima generazione, che oltre a consentire di punire chi fa “corre” tra le tortuose curve della Divina, funziona anche da efficace deterrente. Nel corso di questi predisposti controlli è scattata la denuncia per un giovane originario di Ercolano che, a bordo della sua moto, proveniente da Positano e diretto ad Amalfi ha pensato bene di non fermarsi all’Alt intimatogli dagli uomini della Stazione di Amalfi: non è stato difficile per i Carabinieri risalire alla targa del veicolo, identificare il guidatore e deferirlo all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto con la sua condotta spericolata ha messo in pericolo la vita dei militari e degli altri utenti della strada. Nell’arco del fine settimana sono stati inoltre controllati circa 60 veicoli, per lo più motociclette, identificate 90 persone, elevate 7 contravvenzioni al codice della strada e segnalate alla Prefettura 6 persone trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti: due di queste sono state sorprese a Positano, sulla Marina Grande, da militari in abiti borghesi, mentre erano intente a fumarsi uno spinello. A Ravello invece è stato trovato un uomo, già noto alle forze di polizia, con nella disponibilità 2 grammi di cocaina per uso personale.