Cosa fanno i positanesi a mare? Ecco ci sono tante escursioni via mare per Capri, Nerano a Massa Lubrense, Sorrento, Amalfi, ma il positanese cosa fa quando va a mare per divertirsi? E allora cosa fanno i nostri giovani brillanti come Gabriele? Il Positanese tour

“Faccio vivere l’esperienza del mare dei cittadini di Positano”, ci dice Gabriele a Fornillo dai Fratelli Grassi dove lo troviamo con un gruppo di amici. Gli abbiamo dato delle dritte e le ha prese tutte , fra queste quella di far vedere cosa fa a bordo e alcune dirette sono meravigliose.

In pratica Gabriele vuole far scoprire in particolare le calette positanesi con tutte le curiosità, da Laurito verso Praiano, l’angolo con le sorgenti d’acqua che sgorgano in grotte dove si può bere, al tramonto verso il Germano, agli Scogli Piatti a Remmese, gli scogli dell’amore, visto che quando ci portavi qui una turista rimaneva ammaliata dalla bellezza del posto, ma anche in cerca di fondali cristallini, anfratti e angoli spettacolari, sulle scie di Ulisse nella Terra delle Sirene, di fronte all’isola de Li Galli che fa parte del Parco Marino di Punta Campanella fino a Tordigliano la spiaggia più grande della Costiera amalfitana che si trova nel territorio confinante del comune di Vico Equense e tanto altro ancora