Pompei, finalmente lavori alla strada piscina di Via Fontanelle

Pompei. Al via al cantiere che realizzerà il sistema fognario. «Domani partono i lavori»: è l’annuncio del sindaco Carmine Lo Sapio che ha fatto felici i circa 5mila residenti di via Fontanelle che, da anni, ad ogni pioggia, anche se non eccessiva, non possono uscire di casa perché «ostaggi» delle strade allagate. «Domani alle 11.30 – afferma il sindaco – la Gori avvierà il cantiere per l’allaccio in fogna di via Fontanelle e via Vecchia Fontanelle. Come ben sanno i residenti – anche al fine della prevenzione degli allagamenti – è un’opera molto attesa». A 2,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione, ammonta l’opera attesa da decenni dai residenti della zona e non solo. In via Fontanelle, area al confine tra Pompei e Castellammare, mancano da sempre le reti idonee allo scarico dei reflui con conseguente necessaria immissione all’impianto di depurazione di Foce Sarno. Ciò determina grandi problemi, a partire dall’allagamento della strada quando si verificano forti piogge, fino naturalmente al grave inquinamento ambientale determinato dagli scarichi.

IL CRONOPROGRAMMA

«Con questa nuova opera i disagi verranno superati, l’ambiente verrà tutelato, la salute pubblica salvaguardata. Le reti fognarie rappresentano un’infrastruttura di urbanizzazione primaria rimasta ferma per anni». Lo Sapio lo aveva promesso il 20 ottobre scorso, a margine di un summit al Comune, che i lavori in via Fontanelle sarebbero iniziati nell’estate del 2021. Allagamenti, fogne, sversamenti. Di questo si parlò in quell’incontro a Palazzo de Fusco tra Comune, Gori, responsabili dell’ex Arcadis e la Regione, rappresentata dall’onorevole Mario Casillo, per fare un punto sui lavori della rete fognaria e i collettori del fiume Sarno. All’incontro presero parte anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe La Marca, l’assessore ai lavori pubblici Raffaella Di Martino, l’ingegnere della Gori, Andrea Palomba, e l’ingegnere Mario Gaeta, ex Arcadis e attuale funzionario della Regione. In cima alle discussioni, le iniziative propedeutiche alla realizzazione della rete fognaria in via Fontanelle e via vecchia Fontanelle. Lavori che, finalmente, forniranno al quartiere periferico la rete fognaria.

OSTAGGI DELL’ACQUA

Il sindaco ha tenuto a precisare che, insieme a Casillo, continuerà a monitorare l’avanzamento dei lavori, imponendo tempi certi e celerità di attuazione. Per i residenti è la fine di un incubo. «Da decenni siamo costretti a chiuderci in casa ogni volta che piove – spiegano gli abitanti del quartiere – Non possiamo andare al lavoro, prima della pandemia i nostri figli non potevano andare a scuola e gli anziani rischiavano di rimanere senza i farmaci salvavita. Dovevamo avere in casa sempre scorte di viveri perché, a volte, durante i lunghi periodi di pioggia non potevamo uscire anche per 5 o 6 giorni. Per non parlare delle auto che si sono rotte per l’acqua che entrava nei motori. Molte volte abbiamo dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per gli allagamenti di cantine e tavernette. La cosa più assurda è che le donne in gravidanza, ogni volta che pioveva, andavano nel panico al punto di non dormire nelle loro abitazioni, per tutelare loro e i bambini in arrivo, per il timore di un’emergenza e di una corsa in ospedale».