“Enjoid the Silent Hybrid “, sulla fiancata del gozzo azzurro della “You Know” , c’è scritto così: godi del silenzio dell’ibrido. E’ lo slogan di lancio per questa imbarcazione innovativa nei progetti e nei programmi. Al momento è la prima e unica in tutta la costiera penisola sorrentina amalfitana. Essa permette di accedere in modalità elettrica, e quindi ad emissioni e rumore zero, nel cuore della Riserva Integrale del Parco Marino Area Protetta di Punta Campanella e non solo. Offrendo quindi ai turisti un servizio diverso. Siamo sicuri che il futuro è qui, in questi progetti.

Ad Accoglierci lo staff della You Know!, con la dott. Maria Grazia Funnell, responsabile del front desk ed accoglienza prenotazioni, lo Skipper di bordo e il Direttore del Personale Capitano Paolo Cherillo.

La Dott.ssa Maria Grazia, parla di prenotazioni accolte fino a settembre, lasciando intravedere una stagione di lavoro abbastanza positiva, importante ,oggi , in questo frangente di postpandemia. Ma la soddisfazione grande , arriva dalla certificazione Tripadvisor, sostenuta dai fruitori del servizio con tantissime recensioni positive.

Lo Skipper Salvatore ci presenta il gozzo Jeranto prodotto dai Cantieri Luigi Russo, che è perfettamente uguale agli altri della flotta You Know, la sola differenza è nel tettuccio rigido in cui sono incorporati pannelli solari fotovoltaici, che trasformano l’energia catturata dal sole in movimento dell’elica. Emissioni zero e rumorosità quasi azzerato aprono nuovi scenari, nuovi orizzonti, oltre l’accesso alle riserve integrali della aree marine protette, anche una diversa fruizione della barca, fatta di musica al chiaro di luna.

Il direttore del personale Paolo Cherillo, ci parla del progetto hybrid, che ha richiesto due anni di lavoro e tante energie economiche, ma che sicuramente risulterà vincente nel mondo della nautica da diporto. Le prenotazioni confermano le aspettative e il percorso verso l’ottimizzazione è ancora lungo e faticoso.

Dal sito internet dell’Azienda riportiamo la mission di sviluppo per il futuro:

You Know! Green Echo

è il nostro impegno a generare un cambiamento positivo per le persone e per il nostro pianeta

è la nostra idea di azione per un futuro più sostenibile

è la nostra sfida di ricerca e innovazione

Siamo tutti agenti di cambiamento. E questa è la nostra voce, il nostro eco.

ENJOY THE SILENT HYBRID

Dopo circa 2 anni di lavoro e ricerca, in partnership con la prima azienda italiana nel settore della motorizzazione elettrica per il diporto, a Marzo del 2021 saranno varate le prime due imbarcazioni You Know! con motori a tecnologia ibrida, soluzione pioneristica nel campo della nautica da diporto che offre la possibilità di coniugare in un unico mezzo i vantaggi di un motore diesel: velocità, potenza e ampia autonomia e quelli di uno elettrico: zero emissioni, nessun rumore e ridotta generazione di moto ondoso. In modalità Full Electric il sistema ibrido permette di consumare circa quattro volte meno carburante di un’imbarcazione simile in analoghe condizioni, garantendo l’abbattimento delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossido d’azoto (NOx) e idrocarburi non combusti (HC). E poi, il silenzio: tra i numerosi vantaggi del sistema di motorizzazione ibrida c’è la straordinaria possibilità di godere di una navigazione silenziosa. Ascoltare il rumore del mare ed il suono del vento per vivere un’esperienza in completa armonia con la natura, è così che dovrebbe sempre essere.

Al Salone Nautico è stato presentato con queste parole :

Emissioni zero, nessun rumore e poca onda per andare alla scoperta delle bellezze del mare e delle coste della Campania. Tutto grazie a una flotta di gozzi ibridi sviluppati da You Know s.r.l che accompagneranno i turisti di tutto il mondo anche nelle acque delle Aree Marine Protette nel totale rispetto della natura e del territorio.

I primi due esemplari di gozzi a tecnologia ibrida che nelle linee richiamano gli storici gozzi sorrentini e che abbinano motori diesel per i trasferimenti e motori elettrici alimentati da batterie a litio e pannelli fotovoltaici per la navigazione nelle Aree Marine Protette sono stati varati nel porto di Piano di Sorrento alla presenza delle autorità regionali e locali.

“Si tratta di una soluzione pionieristica” ha spiegato Enrico Manzi ideatore del progetto e Ceo di You Know “che, grazie a una tecnologia complessa coniuga i vantaggi del motore diesel con quelli di uno elettrico: ossia velocità, potenza, autonomia insieme a zero emissioni, nessun rumore e ridotta generazione di moto ondoso, garantendo l’abbattimento delle emissioni di monossido di carbonio, di ossido d’azoto e idrocarburi non combusti».

I gozzi ibridi, in grado di navigare in modalità “zero emissioni” a 5 nodi per 20 ore, fanno parte del programma di turismo sostenibile “You Know Green Echo” che prevede, assieme ad altri interventi, la conversione a 100% ibrido di tutta la flotta You Know entro il 2024 con l’obiettivo finale del risparmio di 7 tonnellate di emissioni tra CO2, NOx e polveri sottili.

