Piano di Sorrento verso le elezioni comunali. Chi sfiderà il sindaco uscente Vincenzo Iaccarino?

Piano di Sorrento si prepara alle prossime elezioni comunali. Sull’argomento che comincia ad infiammare la città della penisola sorrentina abbiamo sentito Salvatore Cappiello, che nei giorni scorsi aveva partecipato ad un incontro con Luigi Iaccarino nel quale si annunciava in modo informale la nascita di un gruppo pronto a scendere in campo nelle prossime elezioni comunali. Cappiello è stato molto evasivo e non ha voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione, affermando semplicemente: «Ancora non abbiamo deciso nulla».

Ci chiediamo quindi che sorprese ci riserverà la lista annunciata dall’ex sindaco carottese Luigi Iaccarino, che vede anche la presenza di un altro primo cittadino molto amato ovvero Giovanni Ruggiero, di Giovanni Iaccarino, del dottor Maurizio Gargiulo, dello stesso Salvatore Cappiello e di altri volti noti nell’ambito della politica carottese. Ci si chiede chi sarà tra questi nomi a correre per la poltrona di primo cittadino e, soprattutto, se sarà un uomo oppure una donna.

Dall’altra parte ci sarà la lista capeggiata dal sindaco uscente Vincenzo Iaccarino, ma ancora non sappiamo degli attuali assessori e consiglieri di maggioranza chi resterà al fianco di Iaccarino e chi deciderà di cambiare schieramento oppure di non candidarsi affatto. Ci vengono in mente alcuni nomi, come quello del vicensindaco Pasquale D’Aniello, degli Assessori Rosa Russo e Marco D’Esposito.

Mancano ancora alcuni mesi per la chiamata alle urne ed i giochi sono tutti da fare e certamente, come ci ha insegnato negli anni la politica carottese, non mancheranno i colpi di scena. Anche perché non è detto che le liste saranno solo due…