Piano di Sorrento verso le elezioni comunali. Chi cercherà di rubare la poltrona a Vincenzo Iaccarino?

Piano di Sorrento si prepara alle prossime elezioni comunali e cominciano a delinearsi quelli che potrebbero essere i primi schieramenti. Chi si contenderà la poltrona da primo cittadino insieme al sindaco uscente Vincenzo Iaccarino? Proprio pochi giorni fa l’ex sindaco Luigi Iaccarino ha pubblicato un post su Facebook, corredato di foto, con il quale annunciava la sua discesa in campo insieme ad altri volti noti della politica carottese tra cui Giovanni Ruggiero (anche lui ex sindaco), Daniele Acampora, Salvatore Cappiello, Maurizio Gargiulo, Giovanni Iaccarino, Annalisa Pasquariello, Costantino Russo. Insomma, una squadra che sicuramente darà del filo da torcere al sindaco uscente anche se di questi nomi non sappiamo ancora chi sarà il candidato sindaco.

Ma i giochi sono appena iniziati ed altri candidati potrebbero prospettarsi all’orizzonte. Manca, ad esempio, un nome importante, quello di Anna Iaccarino, che in molti si aspettano di vedere come candidata ad un posto nell’amministrazione comunale.

Inoltre ci si chiede quali saranno gli assessori ed i consiglieri di maggioranza dell’attuale amministrazione che resteranno a fianco di Vincenzo Iaccarino. Pensiamo, ad esempio, al vicesindaco Pasquale D’Aniello, agli assessori Marco D’Esposito, Rosa Russo e Sergio Pontecorvo

Ci aspettiamo colpi di scena dietro le quinte come ci ha sempre deliziato la politica carottese e poi le sorprese… Diciamo solo che speriamo che vinca chi ami più la città.