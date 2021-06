Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello contro Vincenzo Iaccarino? Ecco gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo visto Salvatore Cappiello oggi sempre preso dal lavoro “Nulla è confermato”, telegrafico, poi è sparito. Al momento il gruppo c’è coordinato da Luigi Iaccarino e punterebbe su Salvatore Cappiello con Giovanni Ruggiero disposto a fare il consigliere comunale . Dall’altra parte Vincenzo Iaccarino , il suo gruppo ancora non si è espresso ufficialmente, almeno con noi, nonostante le richieste quasi quotidiane e Anna Iaccarino incalza “Con lui nessuno”, mentre Antonio D’Aniello guarda al gruppo di Luigi Iaccarino “La discesa in campo degli ex è il segnale di sfratto per Iaccarino”. E Anna Iaccarino? Potrebbe andare da sola o stare col gruppo degli ex se venissero accettati alcuni punti, fra questi non ci sarebbe il ruolo da vice sindaco.