Piano di Sorrento, Napoli . Dopo tante polemiche nate dal gruppo “La Grande Onda” di Laura Cuomo e Serena Pane, per il cancello di Parco Lamaro per il quale Positanonews fece un sopralluogo constatando con video che c’era un passaggio pedonale, l’amministrazione di Vincenzo Iaccarino ha emanato un’ordinanza di demolizione affissa sull’albo pretorio per consentirne l’accesso al mare verso il versante carottese per la Costiera amalfitana e la provincia di Salerno . A dire la verità anche prima della Grande Onda era discussa la vicenda , ora il proprietario ha 90 giorni di tempo per rimuovere il cancello o fare ricorso al Tar Campania.