Piano di Sorrento, questa mattina l’esercitazione alla Marina di Cassano per la sicurezza. Questa mattina di mercoledì 16 giugno 2021, alla Marina di Cassano di Piano di Sorrento si è tenuta l’esercitazione per la sicurezza, in modo da riuscire ad affrontare l’estate nel migliore dei modi.

“L’esercitazione è avvenuta con la collaborazione i vigili del fuoco e 118, e siamo anche stati aiutati dai concessionari del porto. Abbiamo simulato un incendi a bordo di una motobarca – ci hanno detto -. Un incendio può essere causato da tante cose: o un problema elettrico, o un malfunzionamento a livello meccanico, una fuoriuscita di carburante. Oppure una negligenza da parte degli occupanti. Una fuga di gas, una distrazione… sono davvero tante le cose, come in un’abitazione, né più e né meno”.

“Noi cerchiamo di rendere sicuro il porto di Piano di Sorrento”, hanno concluso.