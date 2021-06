Piano di Sorrento, qualcuno ha visto l’aggressore in Via dei Platani . Malmenato per il cane

Piano di Sorrento, qualcuno ha visto l’aggressore in Via dei Platani “Uomo calvo di mezza età che spintonava un altro sui sessanta anni, sembrava qualcosa legato ai cani, ma non credevo che ci sarebbe stata una aggressione più violenta..”. C’è una persona che ha contattato anonimamente Positanonews sulla vicenda che ci ha sconvolto. Un uomo aggredito mentre porta a spasso il cane, e sarebbe proprio il cane alla base dell’aggressione, forse un fraintendimento, che non giustifica minimamente l’inqualifiabile gesto. Sembra che il cane avesse fatto una cacca e il padrone stava cercando un qualcosa dove poter legare il cane per poterla poi pulire quando è stato aggredito. Ci sarebbe stato un crescendi di violenza inaudita. C’è davvero da pensare che il Covid ci abbia peggiorato, nervi tesi e violenze e offese verbali, lo vediamo anche dai commenti, continuano. “Non pensavo che la cosa degenerasse, anche perchè ho dato uno sguardo all’uomo che si è fermato dallo spintonare l’altro, avevo i bambini da portare a scuola , la cosa sembrava terminasse , spero che l’uomo stia bene..” . A quanto pare ci sarebbero anche altre persone e le telecamere ad aver inquadrato qualcosa, il fatto sarebbe avvenuto all’incirca alle 8 e un quarto . Sembra sempre di più profilarsi l’ipotesi che sia stato malmenato per il cane, ma è una assurdità, la persona in questione è una delle più signorili, per bene e civili della Penisola Sorrentina, e si apprestava a pulire la cacca del cane, era uscito per una tranquilla passeggiata mattutina e si è ritrovato all’ospedale, surreale e allucinante, a lui e alla famiglia va tutta la nostra piena e totale solidarietà. All’aggressore consigliamo di farsi vivo anche perchè sarebbe stato individuato e ci sarebbero state delle telecamere, è sicuramente preferibile chiedere scusa per l’insano gesto dettato forse da un equivoco o un raptus, all’aggredito auguriamo una pronta e serena guarigione