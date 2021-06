Piano di Sorrento, musica e relax in Piazza Cota trasformata in isola pedonale

Piano di Sorrento. Dal primo giugno Piazza Cota nelle ore serali si trasforma in un salotto all’aperto con l’istituzione dell’isola pedona che durerà per tutto il periodo estivo. I ristoranti ed i bar della piazza hanno allestito delle pedane in modo da consentire il consumo di cibi e bevande all’aperto, in totale sicurezza e godendosi l’aria fresca della sera. E non manca l’intrattenimento con esibizioni di musica dal vivo presso il Gran Caffè Marianiello, locale storico di Piano di Sorrento.

Un’estate che anche per Piano di Sorrento sarà all’insegna della rinascita e del ritrovato piacere di poter trascorrere qualche ora di relax seduti al bar oppure al ristorante, il tutto in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid.