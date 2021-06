Piano di Sorrento, martedì 29 giugno Mons. Arturo Aiello presiederà la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Michele

Piano di Sorrento. Nella Basilica di San Michele Arcangelo si avviano alla conclusione gli appuntamenti con la celebrazione eucaristica e la preghiera che ha segnato il mese di giugno. E martedì sera, 29 giugno, alle ore 20.30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino e per tantissimi anni parroco e guida della comunità di Piano di Sorrento. Un appuntamento immancabile per Mons. Aiello che, nonostante la distanza, ha sempre un pezzo di cuore nella Basilica di San Michele Arcangelo dove ama tornare per essere presente nei momenti importanti della vita comunitaria e dove tutti lo attendono sempre con grande affetto e trepidazione.