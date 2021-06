Piano di Sorrento, malore a Marina di Cassano. Interviene il 118

Piano di Sorrento. Alle 22.00 circa di questo lunedì afoso si registra purtroppo un caso di malore a Marina di Cassano, il borgo carottese che ogni sera si anima di tante persone in cerca di refrigerio magari cenando in uno dei tanti ristoranti. Purtroppo non possiamo essere più precisi non conoscendo le cause che hanno portato a rendere necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha trasportato la persona colta da malore presso il vicino ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Potrebbe trattarsi di un malessere legato al grande caldo che sta interessando la penisola sorrentina.