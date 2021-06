Piano di Sorrento, la commovente predica del Vescovo Arturo questa sera per San Pietro e Paolo nella Chiesa di San Michele

“È stato un piacere rivedervi tutti voi vi ho riconosciuto nonostante la mascherina vi sarò sempre vicino perché sono un padre per voi e non vi dimentico e oggi 15 anni fa’ ero qui contento di andare a fare il vescovo altrove.

Ma se avessi saputo a che cosa andavo incontro ci avrei pensato bene, ad andarmene da qui, perché ci tornerò solo da morto” . Commovente il finale della predica di Don Arturo non c’era nessuno che non ha pianto per un po’… Ti auguriamo invece di tornare più spesso dai tuoi figli perché tu come hai detto nella predica il padre ha bisogno del suo figlio come il figlio si sente meglio a vedere bene il padre!!! Ti facciamo i complimenti per tutto quello che fai e a rivederci prestissimo.