Piano di Sorrento, intersezione del Corso Italia, Via Liborio e bus EAV in piazza Costa. I cittadini si rivolgono a Positanonews , una voce che vuole essere solo di segnalazione fra cittadini e istituzioni , in Penisola sorrentina sono tante le preoccupazioni

Piano di Sorrento, intersezione del Corso Italia abbandonato da 40 anni

Il signor Gargiulo ci scrive e dopo averci scritto abbiamo chiesto un incontro dal quale abbiamo fatto un video

Pongo alla Sua attenzione lo stato in cui versa il nostro tratto di strada ( si trova alle spalle di un palazzo condiminiale dove si trova anche il Tre Esse e sopra uffici vari , medici, un pediatra, etc ndr ).

Il Corso Italia (di cui facciamo parte con onori ed oneri, vedi ad esempio tariffe parcheggio), il Cavone, Bagnulo, via Stazione ed ora anche Via dei Pini, sono stati tutti oggetto di restyling e rifaciment

Questo centinaio di metri di CORSO ITALIA è fermo a 40 anni fa, quando l’allora sindaco Gargiulo, costruì queste case e rivestì i marciapiedi dell’allora innovativo asfalto rosso che ormai è sparito da tutte le strade.

L’attuale amministrazione vuol forse tenerlo come reperto storico?

Ho molta fiducia in Lei perché, come già mi ha dimostrato in passato, è sempre pronto ad impegnarsi nel rendere pubbliche sia le grandi problematiche delle nostre costiere, vedi Housing di Sant’Agnello, viabilità della Costiera Amalfitana, etc. che le piccole banalità come quella da me presentata.

Il successo del Suo giornale ne da testimonianza.

Distinti saluti e grazie per il Suo operato

Piano di Sorrento, vicoletto di San Liborio

Buonasera ,vorrei portare alla vs attenzione la situazione im cui versa il vicoletto di S.Liborio,quando potete fatevi un giro nel vicoletto di S.Liborio vedrete che c’è un handicap che non viene mai rispettato ed erba kilometrica vicino ai muri …Inoltre abbiamo delle serie difficoltà ad immetterci dal vicoletto di S.Liborio sulla Via principale la Mortora San Liborio a causa di macchine lasciate tranquillamente in doppia e terza fila in prossimità degli Stop..

Piano di Sorrento, fermata EAV in Piazza Cota

Ieri ci ha fermato un residente, parente di disabili, che si trovano in Via Casa Rosa, e ci ha chiesto di segnalare che è necessario che l’autobus EAV si fermi anche in Piazza Cota o trovare una soluzione, visto che diventa isola pedonale. Si potrebbe far scendere in Via Bagnulo, passare per la stazione per Via Casa Rosa e poi ritornare in Via Bagnulo e Corso Italia, per esempio, ma non sappiamo al proposito cosa ha deciso l’amministrazione, forse era un problema degli anni scorsi, lo giriamo a chi di competenza.