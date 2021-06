Piano di Sorrento, il programma per la festività di Santa Maria delle Grazie di Marina di Cassano

Piano di Sorrento. Per il secondo anno consecutivo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 annulla la tradizionale processione in onore di Santa Maria delle Grazie di Marina di Cassano. Ma i momenti di fede e di preghiera saranno comunque garantiti. Come accadde già nel 2020, infatti, la statua della Madonna sarà portata nella Basilica di San Michele dove resterà esposta alla venerazione dei fedeli.

PROGRAMMA

Giovedì 1 Luglio – Basilica di San Michele Arcangelo

Ore 8.00 – Celebrazione Eucaristica

Ore 20.00 – Celebrazione Eucaristica

Venerdì 2 Luglio – Basilica di San Michele Arcangelo

Ore 8.00 – Celebrazione Eucaristica con la presenza delle Autorità (trasmessa in streaming sui canali Youtube e Facebook della Parrocchia di San Michele Arcangelo)

Ore 20.00 – Celebrazione Eucaristica

Sabato 3 Luglio – Basilica di San Michele Arcangelo

Ore 8.00 – Celebrazione Eucaristica

Ore 20.30 – Celebrazione Eucaristica

Domenica 4 luglio la Cappella di Santa Maria delle Grazie, alla Marina di Cassano, sarà aperta per la preghiera personale e la visita alla statua fino alla reposizione della stessa.

(foto di Domenico Cinque)