Piano di Sorrento, il presidente dell’Ascom parla della ripartenza e dell’importanza commerciale della città

Piano di Sorrento sta uscendo a testa alta dal periodo buio legata all’emergenza Covid grazie soprattutto alla forza dei commercianti che da sempre rappresentano il cuore pulsante dell’economia della città della penisola sorrentina. Piano di Sorrento rappresenta un punto di riferimento per tutta la penisola ed anche per la vicina costiera amalfitana, da sempre luogo preferito per gli acquisti garantiti dalla vasta scelta e dai prezzi competitivi. Abbiamo ascoltato Gianluca Di Carmine, presidente dell’Ascom, il quale ha dichiarato: «Piano è una città per tutti, aperta a chiunque desideri venire per motivi commerciali o turistici. Siamo vicini alla costiera e siamo il primo paese che offre tanto per i cittadini. Oggi, 2 giugno, abbiamo dato uno spunto a restare aperti. Piazza Cota si sta animando ed i locali di ristorazione stanno installando le strutture all’aperto. Ci sarà sicuramente una ripartenza e noi carottesi siamo ottimisti».