Piano di Sorrento, il cordoglio del giornalista Antonino Siniscalchi per la scomparsa dell’amico Antonino Di Palma

Piano di Sorrento. Il giornalista Antonino Siniscalchi dedica un ricordo ad Antonino Di Palma: «Cordoglio per la scomparsa di Antonino Di Palma, pallavolista e docente di Scienze Motorie. Ha scelto discrezione e silenzio per incamminarsi nell’ultimo viaggio terreno. Una decisione che riassume in tutto il suo significato il carattere di Antonino Di Palma. Ho rispettato la sua volontà, ma non posso restare in silenzio e non manifestare la stima che hanno accompagnato cinquant’anni di conoscenza e rispetto condiviso con il pallavolista del San Nicola Piano degli anni Settanta, il docente di Educazione Fisica, l’Amico con il quale si scambiava non solo un saluto, ma anche esperienze scolastiche e di vita che riassumevano sempre una opportunità di crescita umana e professionale, presumo, per entrambi.

L’ultimo incontro, peraltro, è ricordato da questa foto a Marina di Puolo, 28 giugno 2018. Tonino aveva completato il suo percorso professionale, ma non aveva lasciato sfumare la passione per lo sport e l’insegnamento che hanno caratterizzato il suo itinerario di vita, condiviso con la moglie Rosa e le figlie Bruna e Valeria, che lo ricorderanno mercoledì prossimo alle ore 17.30 con una messa in suffragio nella chiesa della Santissimi Trinità, a Piano di Sorrento.

Antonino Di Palma, che ci ha lasciato nei giorni scorsi, vive nei ricordi di tante generazioni di alunni che ha avviato alla pallavolo, contribuendo a formarne il carattere e la personalità, con il suo apparente distacco sostenuto da una forte personalità. Vive nell’affetto di amici e colleghi che lo hanno conosciuto e stimato».