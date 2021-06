Piano di Sorrento: il 6 luglio divieto di transito veicolare e pedonale a Via Cavone. A Piano di Sorrento, la ditta Consorziata esecutrice “M.F.C. Consolidamenti srl”, con sede in Agropoli (SA) alla via Cannatiello, 20 è stata autorizzata ad occupare a mezzo di cantiere mobile, dalle ore 04,00 alle ore 06,00 del 06/07/2021, con conseguente occupazione della carreggiata, il tratto di strada della SS145 per il solo tratto del ponte sul rivolo Lavinola interessato dai lavori così come rappresentato nella documentazione allegata alla domanda.

Sul Corso Italia, dall’intersezione con Via Cavone e fino al confine col territorio comunale di Meta, dalle ore 04.00 alle ore 06.00 del 06.07.2021 sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia.

In caso di avverse condizioni metereologiche o altro impedimento, la presente avrà validità anche nei giorni e negli orari che verranno successivamente indicati dalla Ditta esecutrice dei lavori e resi noti al pubblico nei modi e termini di legge.

Qui l’ordinanza.