Piano di Sorrento: ieri mattina l’aggressione ad un anziano in via dei Platani.

Carissimi concittadini, ci rivolgiamo al senso civico e di appartenenza al nostro meraviglioso paese – ci hanno scritto questa mattina -. Ieri 04/06/2021 verso le 8.15 del mattino in Via Dei Platani, un uomo anziano a spasso con il suo cane è stato aggredito dapprima verbalmente e successivamente fisicamente con una ferocia inaudita, tale da procurargli fratture e contusioni importanti, da un uomo di mezza età proprietario di un cane nero di grossa taglia. L’anziano era solo ed è stato soccorso da alcuni passanti ma non conosciamo né la loro identità ne quella dell’aggressore. Vorremmo innanzitutto avere la possibilità di ringraziarli personalmente, ma soprattutto di raccogliere testimonianze sulla vicenda per assicurare alla giustizia un essere così ignobile quanto pericoloso per l’intera comunità. La persona aggredita è attualmente ricoverata in ospedale , invitiamo chiunque abbia visto a contattare la redazione.