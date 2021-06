Piano di Sorrento, gli autobus del trasporto pubblico continueranno a transitare per Piazza Cota. Ecco i dettagli

Piano di Sorrento. Dal 1° giugno e fino al prossimo 30 settembre Piazza Cota diventa isola pedonale dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni. Questo comporta il divieto di transito di tutti i veicoli in quella fascia oraria.

Viene fatta eccezione per i mezzi pubblici di linea che seguiranno il percorso normale, percorrendo quindi anche Piazza Cota, fino alle 19.00 di sera in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini coprendo le ore cruciali e più calde delle giornate.

In molti avevano lamentato l’esclusione di Piazza Cota dal percorso degli autobus di linea provenienti da Sorrento e diretti a Meta con tutti i disagi che ne sarebbero scaturiti. Ma il sindaco Vincenzo Iaccarino, da sempre attento e vicino alle esigenze dei cittadini, con un’ordinanza comunale (CLICCA QUI per leggere il documento integrale) pone fine alle polemiche ed alle ansie precisando che la centrale Piazza Cota non sarà esclusa dal passaggio degli autobus dell’EAV che, fino alle 19.00 di sera, rispetteranno il normale percorso senza arrecare disagi ai cittadini ed a quanti usufruiscono del servizio di trasporto pubblico.