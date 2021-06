Piano di Sorrento è Covid-free, guariti gli ultimi tre cittadini positivi

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino comunica la notizia che tutti aspettavano con ansia: «Carissimi, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato che ad oggi nessun nostro concittadino è Covid-19 positivo.

Per la Campagna vaccinale nella Nostra Comunità siamo finalmente al 100% per l’obiettivo Covid free (70% della popolazione vaccinabile).Continuiamo ad aderire.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo per il raggiungimento di questo risultato. Non molliamo, il nostro impegno è massimo come d’altronde lo è stato sin dall’inizio di questa pandemia».