Piano di Sorrento, dubbi sui lavori di Gennaro Maresca. Il post di Diego Ambruoso, che va ringraziato

Vi presento Via Gennaro Maresca, la strada che arriva sul corso Italia a Piano, e’ stata appena asfaltata allo stesso livello dei marciapiedi. Una strada pericolosa per chi ci cammina, non oso immaginare quando piovera’.. A piano c’e’ l’arte del fare, pero’ fate le cose bene, non queste cavolate.. Un cittadino che sta ridendo. Ph Diego Ambruoso..

Facciamo una precisazione i rilievi fatti sulla viabilità e sui lavori fatti male o in maniera frettolosa e superficiale non hanno nulla a che vedere con la politica, ma con la sicurezza pubblica, nostra e dei nostri figli, Positanonews da voce ai cittadini, facciamo tanti errori , poi corretti, scriviamo cose belle e brutte, ma una cosa per noi è prioritaria , essere un servizio pubblico, servire il popolo, i cittadini, e Diego Ambruoso con queste foto va solo ringraziato , in primis deve ringraziarlo l’amministrazione che così può intervenire ed evitare problemi , perchè una volta consegnati i lavori la ditta se ne lava le mani e i problemi rimangono.