Piano di Sorrento, dopo lo stop di De Luca gestita al meglio la situazione vaccini all’hub vaccinale di Villa Fondi

Piano di Sorrento, dopo lo stop di De Luca gestita al meglio la situazione vaccini all’hub vaccinale. Dopo un momento di iniziale confusione da parte dei cittadini che hanno telefonato alla redazione di Positanonews, che ricordiamo ha la ventura di trovarsi nel territorio carottese per cui le notizie di Piano vengono amplificate, ma riguardano tutta la Penisola sorrentina , Costiera amalfitana e il comprensorio napoletano / salernitano , abbiamo verificato che si sta lavorando al meglio con la solita professionalità e dedizione.

Momento di confusione in Campania e in Italia dopo i recenti episodi che riguardano AstraZeneca e Johnson per il Covid , bloccati poi da De Luca, ma , come ci ha informato il primo cittadino Vincenzo Iaccarino presente sul posto , riprendono celermente le operazioni .

Dunque sarebbe tutto a posto, anche se, ripetiamo sono stati i cittadini a chiamarci alle 14.

Rimangono comunque molti dubbi qui ma non si tratta solo di Piano di Sorrento, Massa Lubrense, Vico Equense, la Penisola sorrentina di cui ci occupiamo, riguarda tutti i centri vaccinali della Campania. Tutti i vaccini rimasti che fine faranno? E chi si deve fare il richiamo che fa ? Rimane nel limbo?

De Luca speriamo che chiarisca su basi scientifiche questa situazione .

Il nostro consiglio è quello di essere prudenti, di richiedere sempre la conferma , anche per iscritto con mail o whatsapp , dell’appuntamento e del vaccino che vi viene somministrato, e chiedere sempre al proprio medico curante conferma e aggiornarsi. Buon e sereno lavoro a tutti

Intanto abbiamo chiesto direttamente all’ASL e alla Regione Campania ulteriori informazioni.