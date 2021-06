Piano di Sorrento, criticità asfalto in via G. Maresca. I residenti: “Già due anziani caduti”. Abbiamo documentato la situazione nella strada carottese, ascoltando l’opinione di molti dei cittadini residenti in zona o con un’attività commerciale.

“E’ un po’ vergognosa questa strada. Sono cadute due persone anziane. La strada sicuramente non è stata fatta bene né messa in sicurezza”. Commentano.