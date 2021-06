Piano di Sorrento , caos a Villa Fondi “Avvisate prima chi non si deve fare il vaccino e organizzatevi”, ci chiamano in tanti, un signore in particolare esasperato G.R. “Siamo stati al caldo con il caos e la difficoltà di parcheggiare con il rischio di assembramento e qualcuno che potrebbe anche sentirsi male, mia moglie convocata per oggi alle 14 non ha trovato nessuno e poi gli hanno detto che doveva venire alle 16… senza avvisare, e noi abbiamo una persona anziana in casa, così non si preserva la salute di nessuno , questo vorrei far capire al sindaco o chi si organizza “. Decine di persone arrivate all’hub vaccinale in attesa di vaccinarsi, ma c’è disorganizzazione, causata a dire la verità dall’annuncio del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca per cui non si faranno più i vaccini AstraZeneca e Johnson. Un momento di confusione legato anche alla piattaforma della ASL Napoli 2 di competenza per Castellammare di Stabia e Penisola Sorrentina. Non diamo colpe tanto agli operatori , ma occore andare incontro ai cittadini. Se possibile tenere aperta Villa Fondi con il punto informazioni tutto il giorno. Ripetiamo non sono critiche all’amministrazione del sindaco Iaccarino o agli operatori i cittadini, a decine, questa mattina hanno telefonato in redazione. Il caos sicuramente ci sarà anche negli altri hub vaccinali a Sant’Agata di Massa Lubrense, a Vico Equense etc, la nostra redazione si trova a Piano di Sorrento e quindi da Piano ci arrivano prima le segnalazioni . Nostro dovere è riportarle anche perchè così i cittadini che devono fare AstraZeneca o Johnson temporaneamente non vadano , chiedete , ovviamente, sempre e solo al vostro medico curante cosa fare. ERA SICURAMENTE IL CASO DI AVVISARE CON MANIFESTI SUL POSTO E ANCHE SUI SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI NON DIAMO TORTO A DE LUCA MA DOVEVA CHIEDERE A TUTTI GLI HUB VACCINALI E LE ASL DI INFORMARE CON MANIFESTI SUI CENTRI, CON POST E CON MAIL I CITTADINI CHE NON STANNO A VEDERSI LE DIRETTE DEL GOVERNATORE. Noi siamo sol un giornale che cerca di dar voce ai cittadini e ad aiutare loro e la città che sicuramente amiamo. Ci dispiace non rispondere a tutte le telefonate, ma ci aggiornano che ora Villa Fondi è aperta chiedete sul posto vi diranno loro, ed il medico curante, esattamente cosa fare.Il nostro scopo è far sentire la voce del popolo che sta in difficoltà e soffre questi disagi, in certi casi, come quello segnalato da G.R. si poteva pensare ad avvisare prima