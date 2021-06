Piano di Sorrento, ancora un incidente sul Corso Italia. La dinamica, da accertare dalla solerte polizia municipale carottese, che è intervenuta immediatamente sul posto a portar soccorso e rilevare il sinistro stradale, è da verificare nelle opportune sedi, ma si tratterebbe di un ciclomotore proveniente dalla traversa dove si trova il Palagiò, con un altro ciclomotore che percorreva il Corso Italia.

La gran parte degli incidenti avviene in questo tratto dallo stop del Cavone, Via dei Pini vino alla intersezione con Via Bagnulo. Sul Corso Italia si contano almeno due o tre incidenti a settimana, per qualcuno serve l’ambulanza del 118 come in questo caso.