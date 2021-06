Piano di Sorrento. Affidamento della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento. L’Ente vince al TAR

Si partecipa che in riferimento alla gara in oggetto, dell’importo di circa 6 milioni di euro, il TAR Campania Na, con sentenza n. 4291/2021, pubblicata il 22.06.21, ha respinto il Ricorso di società che aveva impugnato la determinazione n. 22 del 20.01.2021 adottata dal Comune di Piano di Sorrento, in persona del Comandante Cap. Dott. Michele Galano, con cui era stato disposto l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione di cui alla determinazione 665/2020, con conseguente aggiudicazione in favore del secondo classificato.

In merito il Giudice Amministrativo rappresenta che “il provvedimento di esclusione del Comune è plurimotivato”.