Piano di Sorrento, a San Liborio festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

Piano di Sorrento. La Cappella di San Liborio (nella Parrocchia di Mortora) in festa per Sant’Antonio da Padova. Dalle ore 8.00 di domenica 13 giugno la Cappellina sarà aperta per consentire una preghiera personale.

Alle ore 19.00 nella Piazzetta Santa Caterina Volpicelli in San Liborio Celebrazione Eucaristica con distribuzione del tradizionale pane di Sant’Antonio.

Dopo la cerimonia religiosa sarà svelata l’antica Edicola dedicata al Santo, in via San Liborio 77, riportata all’antico splendore dopo l’avvenuto intervento di pulizia, di recupero e di messa in sicurezza, effettuato dall’artista Pasquale Battista.

I canti liturgici saranno eseguiti dal coro della SS. Trinità.

Il tutto verrà svolto secondo le vigenti norme di sicurezza anticovid, ma soprattutto nel rispetto d’amore cristiano per il nostro prossimo. E’ obbligatorio l’indosso della mascherina.