Pensiamo alle Feste Patronali della Costiera Amalfitana.

Minori, Costiera Amalfitana. Oggi è l’11 giugno, un giorno particolare per Minori, infatti si celebra l’alzata del quadro della Patrona Santa Trofimena. In tempo normali dopo la Santa Messa delle 19.00 ci sarebbe stata l’alzata con la banda di musica e fuochi pirotecnici. Ma durante il post pandemia, l’evento è stato svolto a mezzogiorno in forma privata. Una forma privata insolita, perchè nonostante la piazza era interdetta, la popolazione si è fatta avanti ed ha assistito al lieto evento, con mascherina e distanziamento.

La Campania dovrebbe andare in zona bianca il 21 giugno, ma la domanda che ci poniamo le Feste Patronali possono essere svolte? La Costiera vive di queste Feste, sono le basi della stagione turistica amalfitana, ma sono le radici di tradizioni e di fede che ci portiamo avanti da secoli.

Oggi per Minori è stato un banco di prova con esito positivo, per cui le istituzioni comunali ed ecclesiastiche di tutta la Costiera, pensino a a far rivivere le tradizioni. Perchè ogni cittadino della costa è cresciuto ed ha vissuto gli anni belli della fanciullezza, fino all’età della ragione con la chiesa addobbata, il suono delle campane a festa, lo sparo degli spettacolari fuochi pirotecnici come fragorosa e gradita percezione della festa, le artistiche e colorate luminarie che invitano al buon umore ed alla condivisione delle giornate e serate festive, soprattutto la processione imponente che con la presenza dei propri santi patroni e con la forza della grazia i luoghi al loro passaggio auspica a giorni migliori.