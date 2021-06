Penisola sorrentina e Capri: accordo di Confindustria Alberghi per i tamponi dei clienti

Riportiamo il post pubblicato dall’Associazione Atex sulla propria pagina Facebook: «Nasce da una partnership con Roche Diagnostics e Lifebrain la nuova iniziativa di Confindustria Alberghi per i tamponi dei clienti. Ci fa piacere che dopo Federalberghi anche Confindustria segua la strada che per prima, Atex, ha inaugurato un mese fa in Penisola Sorrentina e a Capri con la convenzione dei

“Tamponi molecolari a domicilio”, con la quale Atex ha sottoscritto un importante accordo con un Laboratorio autorizzato all’effettuazione di tamponi molecolari a domicilio presso le strutture ricettive per venire incontro ai clienti che possono avere necessità di effettuare un tampone e avere il relativo certificato quando partono per poter rientrare nel loro paese o per poter continuare la vacanza.

Il servizio non comporta alcun costo né impegno da parte delle strutture ricettive ma solo il costo dei tamponi se e quando verranno richiesti. La convenzione prevede un prezzo scontato per gli associati Atex: 50 euro a tampone in Penisola Sorrentina e 70 euro a tampone a Capri. Coloro che sono interessati a questo servizio possono chiamare al 3358067060 oppure trasmettere un whatsapp al 3358067060 o mandare una email a associazioneatex@gmail.com

Ricordiamo a tutti gli associati interessati ma che non si sono ancora registrati (registrazione non prevede alcun costo) che possono farlo chiamando i numeri riportati sulla convenzione».